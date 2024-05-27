UBS после нынешнего CEO возглавит один из членов правления

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский UBS будет рассматривать только внутренних кандидатов на роль преемника главного исполнительного директора Серджио Эрмотти, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Банк планирует ограничить круг претендентов до трех человек и может назвать их на годовом собрании акционеров в следующем году.

Предполагается, что кандидаты будут отобраны из состава правления UBS, после чего круг их обязанностей изменится, чтобы они получили более широкий опыт в преддверии возможного назначения на пост CEO.

"Планируется расширить им зону ответственности, - заявил один из источников. - Им потребуется время, чтобы показать себя".

Эрмотти вернулся на пост главного исполнительного директора UBS чуть более года назад, незадолго до покупки им Credit Suisse.

Тогда он обязался руководить UBS от трех до пяти лет, говорят знакомые с этими договоренностями источники. Эрмотти также поручено подготовить пул преемников.

Акции UBS дорожают на 0,5% на торгах в Цюрихе в понедельник.