Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

UBS получил чистый убыток в III кв. из-за расходов на интеграцию Credit Suisse

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2023 года в связи с крупными расходами на интеграцию Credit Suisse.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистый убыток в июле-сентябре составил $785 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,73 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка UBS увеличилась на 42%, до $11,7 млрд.

Операционные расходы банка взлетели почти вдвое, до $11,64 млрд, в том числе, расходы на интеграцию Credit Suisse составили $2 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предусматривал чистый убыток в третьем квартале на уровне $444 млн, выручку в $11,32 млрд и операционные расходы в $11,7 млрд.

Чистый процентный доход UBS в минувшем квартале увеличился на 32%, до $2,11 млрд, чистый комиссионный доход - на 35%, до $6,07 млрд.

Выручка глобального подразделения в сфере управления активами состоятельных клиентов повысилась на 21%, главным образом, благодаря консолидации доходов Credit Suisse. Чистый приток активов клиентов направления wealth management составил $22 млрд.

Доход подразделения в сфере банковского обслуживания частных лиц и компаний подскочил в 2,6 раза, в сегменте управления активами - на 46%, в инвестиционно-банковском сегменте - увеличился на 6%.

UBS закрыл сделку по покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) в июне. Таким образом, третий квартал был первым полным кварталом после ее завершения.

Во втором квартале UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль благодаря разовому доходу, полученному в результате приобретения Credit Suisse.

Акции UBS прибавляют в цене 3,3% в ходе торгов в Цюрихе во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 31%.

Credit Suisse UBS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

МТС отменит плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Brent подешевела до $84,8 за баррель

Индексы США выросли в понедельник

Индексы США выросли в понедельник

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3235 п по индексу МосБиржи

В Думу внесен законопроект о продаже алкоголя в зонах внутренних авиаперелетов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });