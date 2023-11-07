UBS получил чистый убыток в III кв. из-за расходов на интеграцию Credit Suisse

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2023 года в связи с крупными расходами на интеграцию Credit Suisse.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистый убыток в июле-сентябре составил $785 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,73 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка UBS увеличилась на 42%, до $11,7 млрд.

Операционные расходы банка взлетели почти вдвое, до $11,64 млрд, в том числе, расходы на интеграцию Credit Suisse составили $2 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предусматривал чистый убыток в третьем квартале на уровне $444 млн, выручку в $11,32 млрд и операционные расходы в $11,7 млрд.

Чистый процентный доход UBS в минувшем квартале увеличился на 32%, до $2,11 млрд, чистый комиссионный доход - на 35%, до $6,07 млрд.

Выручка глобального подразделения в сфере управления активами состоятельных клиентов повысилась на 21%, главным образом, благодаря консолидации доходов Credit Suisse. Чистый приток активов клиентов направления wealth management составил $22 млрд.

Доход подразделения в сфере банковского обслуживания частных лиц и компаний подскочил в 2,6 раза, в сегменте управления активами - на 46%, в инвестиционно-банковском сегменте - увеличился на 6%.

UBS закрыл сделку по покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) в июне. Таким образом, третий квартал был первым полным кварталом после ее завершения.

Во втором квартале UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль благодаря разовому доходу, полученному в результате приобретения Credit Suisse.

Акции UBS прибавляют в цене 3,3% в ходе торгов в Цюрихе во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 31%.