Суд отложил рассмотрение иска Сбербанка к британской "дочке" на 24 июня

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска Сбербанка к британской "дочке" - Sberbank CIB (UK) Limited - до 24 июня 2024 года, следует из картотеки арбитражных дел.

Сбербанк хочет взыскать задолженность со Sberbank CIB по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 года: в размере 20,8 млн евро (а также проценты на 16,1 тыс. евро и неустойку на 7,5 млн евро), в размере 2,350 млн фунтов (1,9 тыс. фунтов процентов и 846,7 тыс. фунтов неустойки), в размере 2,503 млн канадских долларов (1,9 тыс. канадских долларов процентов и 901,8 тыс. канадских долларов неустойки), в размере 4,9 млрд рублей (2,7 млн рублей процентов и 3,9 млрд рублей неустойки).

Сбербанк в марте 2024 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к Sberbank CIB (UK) Ltd на 11,886 млрд рублей.

Sberbank CIB сейчас находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация. Юристы, представляющие интересы специальных управляющих британской "дочки", осенью 2022 года обратились в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина за разрешением на взаимозачет части активов, находящихся в России, с требованиями материнского банка к компании.

Чистые обязательства Sberbank CIB перед Сбербанком составляют $95 млн (около 9 млрд рублей по текущему курсу). У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн (порядка 10 млрд рублей). Они и являлись предметом предложения о взаимозачете обязательств. OFSI идею взаимозачета обязательств не поддержало, отказало в проведении этой транзакции летом 2023 года.

В апреле 2022 года Вашингтон ввел в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания, а также ЕС.