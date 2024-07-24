Суд наложил арест на принадлежащие британской "дочке" Сбера акции "Лукойла" и "ФосАгро"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы наложил арест на акции "Лукойла" и "ФосАгро", принадлежащие британской "дочке" Сбербанка - Sberbank CIB (UK) Limited - в рамках обеспечения по иску материнской кредитной организации.

Как следует из материалов суда, арест наложен на 128 660 акций "Лукойла" (0,019% капитала) и 644,7 акций "ФосАгро" (0,0005% капитала), находящиеся на счете Sberbank CIB (UK) в Ситибанке (депозитарии).

Суд в июне удовлетворил иск Сбербанка к британской "дочке". Взыскиваются долги по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 года на 20,8 млн евро (около 1,96 млрд рублей) и неустойка в размере 7,5 млн евро (примерно 706 млн рублей), на 2,35 млн фунтов стерлингов (около 262 млн рублей) и неустойка 846,7 тысячи фунтов (94,5 млн рублей), на 2,5 млн канадских долларов (160,7 млн рублей) и неустойка в размере 901,8 тысячи канадских долларов (порядка 57 млн рублей), на 4,9 млрд рублей и неустойка 3,9 млрд рублей.

Сбербанк обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер по иску. По мнению кредитной организации, принадлежащие Sberbank CIB (UK) ценные бумаги на счете депо в Ситибанке могут быть выведены за пределы России в другую юрисдикцию, а сам счет - закрыт. Ситибанк уведомил специальных управляющих британской "дочки" о намерении закрыть этот счет, отмечает Сбербанк. По его мнению, находящиеся в России активы Sberbank CIB (UK) являются единственным имуществом, на которое возможно обращение взыскания по требованиям банка.

"Если ответчик совершит действия по расторжению депозитарного договора, банк не сможет исполнить решение, это приведет к снижению чистой прибыли банка и, как следствие, к снижению размера получаемых акционерами дивидендов. В таком случае все акционеры банка понесут убытки, включая Российскую Федерацию как мажоритарного акционера", - отмечается в материалах.

Изучив эти доводы, суд заявление Сбербанка об аресте части активов британской "дочки" удовлетворил.

Sberbank CIB (UK) Limited сейчас находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация. Юристы, представляющие интересы специальных управляющих британской "дочки", осенью 2022 года обратились в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина за разрешением на взаимозачет части активов, находящихся в России, с требованиями материнского банка к компании.

Чистые обязательства Sberbank CIB (UK) Limited перед Сбербанком составляют $95 млн (свыше 8 млрд рублей по текущему курсу). У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн (свыше 9 млрд рублей). Они и являлись предметом предложения о взаимозачете обязательств. OFSI идею взаимозачета обязательств не поддержало, отказало в проведении этой транзакции летом 2023 года.

В апреле 2022 года США ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания, а также ЕС.