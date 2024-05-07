Nintendo увеличила чистую прибыль в 2024 фингоду на 13%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. увеличил чистую прибыль в 2024 финансовом году на 13%, что превзошло прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам фингода, завершившегося 31 марта, составила 490,6 млрд иен ($3,18 млрд) по сравнению с 432,77 млрд иен в предыдущем фингоду.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 458,12 млрд иен.

Годовая операционная прибыль Nintendo повысилась на 4,9%, до 528,94 млрд иен, выручка - на 4,4%, до 1,67 трлн иен.

В минувшем фингоду компания продала 15,7 млн игровых консолей и 199,67 млн копий видеоигр, что соответственно на 12,6% и 6,7% меньше, чем годом ранее.

В 2025 фингоду, начавшемся 1 апреля, Nintendo рассчитывает продать лишь 13,5 млн игровых приставок и 165 млн копий видеоигр.

Она сообщила, что анонсирует выход новой версии консоли Switch до конца этого фингода.

Согласно прогнозу Nintendo, в текущем фингоду ее чистая прибыль уменьшится на 39%, до 300 млрд иен, операционная прибыль - на 24%, до 400 млрд иен, выручка - на 19%, до 1,35 трлн иен.

Акции Nintendo подорожали на 2,4% по итогам торгов в Токио во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 5%.