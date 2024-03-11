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Nintendo выпустит второй мультфильм по игре Super Mario Bros. в 2026 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Японский разработчик видеоигр и приставок Nintendo вместе с американской мультипликационной студией Illumination планируют выпустить второй мультфильм по мотивам популярной игры Super Mario Bros.

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Как говорится в совместном сообщении компаний, релиз запланирован на апрель 2026 года.

Финансировать создание мультфильма будут Nintendo и студия Universal Pictures, студия также получит международные права на дистрибуцию фильма.

"Братья Супер Марио в кино", вышедший в 2023 году, стал одним из самых кассовых релизов прошлого года с совокупными мировыми сборами в $1,36 млрд, уступив только "Барби" ($1,45 млрд).

Nintendo Super Mario Universal
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