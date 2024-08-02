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Nintendo в I финквартале сократила чистую прибыль и выручку в два раза

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. по итогам первого финквартала снизил чистую прибыль на 55,3%, выручку - на 46,5%.

Чистая прибыль за финквартал, завершившийся 30 июня, упала до 80,95 млрд иен ($540,3 млн) со 181,02 млрд иен за тот же период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал 88,3 млрд иен.

Выручка опустилась до 246,6 млрд иен с 461,34 млрд иен. Эксперты ожидали 300 млрд иен.

Операционная прибыль рухнула на 70,6%, до 54,51 млрд иен.

Продажи игровых консолей Switch упали до 2,11 млн штук с 3,91 млн, количество проданных копий игр к ним опустилось на 41%, до 30,64 млн. В этом году компания по-прежнему ожидает реализовать 13,5 млн этих приставок.

Nintendo ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2025 года, выручка компании сократится на 19,3%, до 1,35 трлн иен, операционная прибыль снизится на 24,4%, до 400 млрд иен, а чистая прибыль упадет на 38,9%, до 300 млрд иен.

Котировки акций Nintendo снизились на 2,5% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 7,5%, до 9,44 трлн иен.

Nintendo Япония
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