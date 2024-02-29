Electronic Arts сократит 5% штата и откажется от разработки нескольких игр

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американская Electronic Arts (EA), один из ведущих издателей компьютерных игр в мире, планирует сократить около 5% штата и отменяет разработку ряда игр. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании письме ее главы Эндрю Уилсона сотрудникам.

На март прошлого года штат компании насчитывал 13,4 тыс. человек. Тогда же она объявила о намерении сократить 6% сотрудников.

Какие игры планируется отменить, не уточняется. Однако, по словам Уилсона, EA сосредотачивается на своих главных возможностях – принадлежащей ей, а не лицензированной интеллектуальной собственности, а также сегментах спортивных и массовых онлайн-игр.