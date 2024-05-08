Alstom планирует привлечь капитал на 1 млрд евро до сентября 2024 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Французский машиностроительный концерн Alstom планирует привлечь капитал на сумму около 1 млрд евро в рамках общего плана сокращения долговой нагрузки. Как говорится в пресс-релизе Alstom, размещение акций состоится не позднее сентября 2024 года.

Компания также намерена разместить гибридные облигации на сумму около 750 млн евро в эти же сроки.

План снижения долга на 2 млрд евро, анонсированный Alstom в ноябре прошлого года, включает продажу активов на 700 млн евро и привлечение средств за счет размещения акций и гибридных облигаций. В ноябре компания также объявила о сокращении рабочих мест и приостановке выплаты дивидендов.

Два крупнейших акционера Alstom - Caisse de depot et placement du Quebec и Bpifrance - планируют принять участие в размещении акций Alstom в объеме, пропорциональном их нынешним долям в компании, составляющим 17,4% и 7,5% соответственно, отмечается в пресс-релизе.

Долг компании на 31 марта составлял 2,99 млрд евро.

Alstom рассчитывает вернуться к положительному свободному денежному потоку в текущем фингоду, который завершится в марте 2025 года. Этот показатель, как ожидается, составит 300-500 млн евро. В прошедшем фингоду компания зафиксировала отрицательный денежный поток в размере 557 млн евро.

С начала 2024 года капитализация Alstom выросла на 32%.