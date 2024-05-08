AB InBev сократила чистую прибыль на треть в I квартале

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) снизил чистую прибыль на треть в первом квартале 2024 года, но зафиксировал слабый рост выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,09 млрд против $1,64 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Visible Alpha, предусматривал прибыль в размере $1,17 млрд.

Скорректированная EBITDA поднялась на 5,4% и составила $4,99 млрд, прогноз предусматривал подъем на 1,9%.

Выручка увеличилась на 2,3%, до $14,55 млрд по сравнению с $14,21 млрд годом ранее. Органический рост выручки составил 2,6%.

В Северной Америке объемы продаж снизились в органическом выражении на 9,9%, в Южной Америке - на 0,6%, в Центральной Америке - выросли на 4,2%. В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, зафиксирован органический рост на 5,4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - падение на 4,8%.

В 2024 году компания по-прежнему ожидает увеличения EBITDA на 4-8% и рассчитывает, что темпы роста выручки будут еще выше.

Акции AB InBev дорожают на 4,2% в начале торгов в среду.