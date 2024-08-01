Пивоваренный концерн AB InBev нарастил чистую прибыль в четыре раза во II кв.

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) нарастил чистую прибыль вчетверо во втором квартале 2024 года, но зафиксировал слабый рост выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,47 млрд, или 73 цента в расчете на акцию, против $339 млн, или 17 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Без учета разовых факторов прибыль составила 90 центов на акцию.

Выручка увеличилась до $15,33 млрд по сравнению с $15,12 млрд годом ранее. Органический рост выручки составил 2,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Visible Alpha, предусматривал скорректированную прибыль в размере 83 цента на акцию при выручке в $15,46 млрд.

В Северной Америке объемы продаж в гектолитрах снизились в органическом выражении на 3,2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7,6%. В Южной Америке показатель вырос на 0,6%, в Центральной Америке - на 1,3%, в регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку - на 4,2%.

В 2024 году компания по-прежнему ожидает увеличения EBITDA на 4-8%.

Акции AB InBev дорожают на 1,9% на торгах в Брюсселе в четверг.