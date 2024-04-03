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AB InBev Efes в 2023 году увеличил выручку на 11,4%, до 108,6 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Компания AB InBev Efes, лидер пивоваренного рынка России, в 2023 году получила выручку в размере 108,636 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем в 2022 году (97,515 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Валовая прибыль выросла до 44,362 млрд рублей с 36,458 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль - до 16,716 млрд рублей с 12,16 млрд рублей соответственно. Себестоимость продаж увеличилась до 64,275 млрд рублей с 61,056 млрд рублей.

Как сказано в пояснении к отчетности компании, в 2023 году было произведено 23,2 млн гектолитров (гкл) пива и 527,7 тысячи гкл кваса, сидра и воды. На экспорт было реализовано 527,7 тысячи гкл пива собственного производства. В числе покупателей - Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Франция и другие страны.

У AB InBev Efes в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса. В декабре 2023 года турецкая Anadolu Efes и бельгийская AB InBev сообщили, что достигли соглашения о приобретении компанией Efes Breweries International BV (EBI) долей AB InBev в AB InBev Efes BV. После завершения сделки Anadolu Efes через EBI станет единственным владельцем компании AB InBev Efes BV.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

AB InBev AB InBev Efes
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