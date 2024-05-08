BMW сократила чистую прибыль в I квартале на 19%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) зафиксировал 19%-е снижение чистой прибыли в первом квартале при небольшом уменьшении выручки.

Как говорится в отчете BMW, чистая прибыль в январе-марте составила 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

EBIT упала на 25%, до 4,05 млрд евро с 5,38 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой BMW, предполагал, что EBIT составит 3,96 млрд евро.

Маржа EBIT уменьшилась до 11,4% с 13,9%, превысив прогноз рынка в 10,8%.

Квартальная выручка BMW составила 36,61 млрд евро против 36,85 млрд евро годом ранее.

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в минувшем квартале увеличились на 1,1%, до 594 533 штук, благодаря высокому спросу на них в Европе.

Реализация электромобилей подскочила на 28%, до 82 689 единиц, а их доля в общем объеме продаж увеличилась до 13,9% с 11% годом ранее.

Продажи мотоциклов BMW снизились на 3,1% - до 46 434 единиц.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте в первом квартале составила 8,8% против 12,1% годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 9,2%. BMW по-прежнему ожидает, что маржа EBIT в 2024 году составит 8-10%.

Компания также прогнозирует "небольшое" снижение доналоговой прибыли по итогам всего года после ее снижения на 19% в первом квартале.

Акции BMW теряют в цене 4,7% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 1,5%.