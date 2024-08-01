BMW сократила чистую прибыль во II квартале на 9%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) во втором квартале 2024 года зафиксировал 9%-ное снижение чистой прибыли при небольшом уменьшении выручки.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 2,71 млрд евро против 2,96 млрд евро годом ранее.

Квартальная EBIT опустилась на 10,7% - до 3,88 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой BMW, предполагал, что этот показатель составит 3,95 млрд евро.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте уменьшилась до 8,4% с 9,2% годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза рынка в 8,7%. Показатель близок к нижней границе целевого диапазона BMW на весь текущий год (8-10%).

Квартальная выручка составила 36,94 млрд евро против 37,22 млрд евро годом ранее. Прогноз аналитиков для этого показателя составлял 37,36 млрд евро.

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в отчетном квартале уменьшились на 1,3%, до 618 743 штук. Реализация электромобилей увеличилась на 22,2%, до 107 925 единиц.

Продажи мотоциклов BMW выросли на 2,6% - до 66,64 тысячи единиц.

С начала 2024 года капитализация BMW снизилась на 17%.