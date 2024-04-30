BMW инвестирует $2,8 млрд в завод в Китае

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG инвестирует еще 20 млрд юаней ($2,8 млрд) в свою производственную базу в городе Шэньян (административный центр Ляонин), сообщает агентство "Синьхуа".

Средства пойдут на модернизацию и внедрение технологических инноваций на заводе BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) - совместного предприятия BMW и китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd.

"Планируемые инвестиции демонстрируют не только нашу уверенность в долгосрочных перспективах развития китайской экономики, но и в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве с нашими китайскими партнерами", - заявил председатель правления BMW Оливер Ципсе. В 2026 году с конвейера в Шэньяне сойдут первые модели нового поколения автомобилей BMW, отметил он.

В последние годы BMW наращивает инвестиции в Шэньян, где расположена крупнейшая производственная база группы в мире. В ноябре 2023 года BBA завершила строительство главного корпуса нового завода по производству аккумуляторов, общий объем инвестиций в который составил 10 млрд юаней.

В 2023 году BMW поставила на китайский рынок в общей сложности более 820 тыс. автомобилей марок BMW и Mini.