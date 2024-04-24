В ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливней

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство ОАЭ одобрило выделение примерно $544,6 млн (2 млрд дирхамов) на возмещение ущерба, нанесенного жилым домам во время недавних ливней, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера-министра страны - эмира Дубая Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума.

Самый мощный за последние 75 лет ливень обрушился на ОАЭ 16 апреля, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затопленными основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая. Всего было задержано примерно 2 тысячи рейсов.