Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Чистая прибыль Occidental Petroleum в I квартале упала на 27%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 27% на фоне снижения цен на нефть.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $718 млн, или $0,75 в расчете на акцию, против $983 млн, или $1 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 63 цента на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне 58 центов на акцию.

Квартальная выручка Occidental уменьшилась на 17,3%, до $5,98 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $6,7 млрд.

Средняя цена реализации нефти в январе-марте составила $76,04 за баррель, что на 4% ниже уровня предыдущего квартала.

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,17 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 1,22 млн б.н.э./сут. годом ранее.

С начала 2024 года капитализация Occidental выросла на 9%, до $57,68 млрд.

Occidental Petroleum США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа ВТБ завершила присоединение НПФ "Открытие"

Выставка-форум "Россия"

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

Новак заявил, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется

Путин включил в список целей до 2030 г. достижение четвертого места в мире по объему ВВП

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });