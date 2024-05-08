Чистая прибыль Occidental Petroleum в I квартале упала на 27%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 27% на фоне снижения цен на нефть.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $718 млн, или $0,75 в расчете на акцию, против $983 млн, или $1 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 63 цента на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне 58 центов на акцию.

Квартальная выручка Occidental уменьшилась на 17,3%, до $5,98 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $6,7 млрд.

Средняя цена реализации нефти в январе-марте составила $76,04 за баррель, что на 4% ниже уровня предыдущего квартала.

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,17 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 1,22 млн б.н.э./сут. годом ранее.

С начала 2024 года капитализация Occidental выросла на 9%, до $57,68 млрд.