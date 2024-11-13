Occidental Petroleum сократил квартальную чистую прибыль на 17%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2024 года американский сланцевый производитель нефти Occidental Petroleum сократил чистую прибыль на 17%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, а выручка их не оправдала.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $964 млн, или $0,98 на акцию, против $1,16 млрд, или $1,2 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль снизилась до $1 с $1,18 на акцию.

Квартальная выручка Occidental уменьшилась на 3%, до $7,15 млрд.

Консенсус-прогноз, представленный Business Insider, предполагал скорректированную прибыль на уровне $0,74 на акцию при выручке в $7,23 млрд.

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,412 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 1,22 млн б.н.э./сут. годом ранее.

Средняя цена реализации нефти в минувшем квартале составила $75,33 за баррель, что на 6% ниже уровня предыдущего квартала.