Occidental Petroleum в IV квартале сократил чистую прибыль на 40%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum в четвертом квартале 2023 года сократил чистую прибыль на 40%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,029 млрд, или $1,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1,727 млрд, или $1,74 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Без учета разовых факторов прибыль опустилась до $0,74 на акцию с $1,61.

Выручка уменьшилась до $7,529 млрд с $8,326 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,67 на акцию при выручке в $6,93 млрд.

Средняя цена реализации нефти в минувшем квартале снизилась до $78,85 за баррель по сравнению с $83,64 за баррель за тот же период 2022 года.

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,234 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 1,227 млн бнэ/с годом ранее и 1,22 млн бнэ/с в третьем квартале прошлого года.