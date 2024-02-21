Троценко к концу года ждет ясности с финансированием ремонта ВПП-1 в "Толмачево"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Схема финансирования реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск, входит в "Новапорт") может быть определена до конца года, сообщил журналистам владелец "Новапорта" Роман Троценко.

"К концу года будем решать по новой полосе. Что это будет - концессия, софинансирование, одно из направлений - выпуск (инфраструктурных - ИФ) облигаций - в работе есть несколько идей", - сказал он.

Сейчас, по его словам, идет реконструкция существующей полосы, завершается подготовка инфраструктуры, которая позволит использовать ВПП "на полную мощность".

"Пока идет реконструкция существующей полосы, по сути - достройка, потому что в советское время она была сдана в недостроенном виде: она была запасной по программе "Буран" и никогда не предусматривалась как основная полоса аэропорта", - пояснил Троценко.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что вопрос финансирования реконструкции ВПП-1 новосибирского аэропорта еще предстоит решить.

ВПП-1 в аэропорту "Толмачево" необходима для обеспечения растущей пропускной способности аэропорта. Начать реконструкцию планируется в 2028 году, а федеральное финансирование работ составит 34,3 млрд рублей.

Как сказано на сайте новосибирского аэропорта, всего в "Толмачево" две ВПП. ВПП-2 длиной 3,6 тысячи метров и шириной 45 метров может обеспечивать посадки воздушных судов по первой и второй категориям ICAO. ВПП-1 длиной 3,6 тысячи метров и шириной 60 метров обеспечивает посадки воздушных судов по первой категории ICAO.

"Толмачево" - один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в России. В 2023 году он обслужил рекордные 9,1 млн человек, что на 20% больше, чем в 2022 году.