Поиск

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российская дочерняя компания Ariston Thermo S.p.A. - ООО "Аристон Термо Русь" - за первый год работы под временным управлением АО "Газпром бытовые системы" увеличило чистую прибыль в девять раз - до 292 млн рублей с 33 млн рублей в 2023 году.

Как сообщается в бухгалтерской отчетности предприятия, в полтора раза - до 99 млн рублей - выросла величина текущего налога на прибыль.

Выручка сократилась на 6% - до 8,91 млрд рублей, но валовая прибыль увеличилась на 12%.

Расходы на оплату труда персонала выросли на 17% - до 714 млн рублей. При этом численность сотрудников предприятия не изменилась - там по-прежнему работает около 290 человек. В ревизионной комиссии участвуют два представителя компании Ariston.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин своим указом 26.04.2024 № 294 передал российские дочерние компании Ariston и Bosch (ООО "БСХ бытовые приборы" пока не публиковало отчетность за 2024 год) во временное управление АО "Газпром бытовые системы".

"Аристон Термо Русь" (до 2009 года "Мерлони Термосанитари Русь") создано в 2002 году в производственной зоне во Всеволожске Ленобласти. Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони. Российская компания занимается "производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов".

АО "Газпром бытовые системы" является дочерним обществом ПАО "Газпром". Производитель называет себя многолетним лидером в Российской Федерации по объемам производства бытовых газовых плит и комплектующих изделий для газовой аппаратуры. В 2023 году холдинг получил 6 млрд рублей выручки, в нем занято 1,15 тыс. человек.

"Газпром" в начале века провел консолидацию активов в области бытового газоаппаратостроения на базе компании "Газмаш". После "упаковки" активов планировалось продать их стратегическому инвестору. Холдинг долгое время числился в составе непрофильных активов и даже в 2008 году выставлялся на торги, но так и не дождался покупателя.

Bosch Владимир Путин Газпром Ariston
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

Сбербанк намерен выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

ЦБ отметил рост практики недобросовестного информирования клиентов об условиях вкладов

Сбер в 2024 г. увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 51,5%

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже

ЦБ пригрозил ужесточить регулирование в автокредитах из-за навязывания услуг банками

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2190 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });