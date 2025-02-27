"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российская дочерняя компания Ariston Thermo S.p.A. - ООО "Аристон Термо Русь" - за первый год работы под временным управлением АО "Газпром бытовые системы" увеличило чистую прибыль в девять раз - до 292 млн рублей с 33 млн рублей в 2023 году.

Как сообщается в бухгалтерской отчетности предприятия, в полтора раза - до 99 млн рублей - выросла величина текущего налога на прибыль.

Выручка сократилась на 6% - до 8,91 млрд рублей, но валовая прибыль увеличилась на 12%.

Расходы на оплату труда персонала выросли на 17% - до 714 млн рублей. При этом численность сотрудников предприятия не изменилась - там по-прежнему работает около 290 человек. В ревизионной комиссии участвуют два представителя компании Ariston.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин своим указом 26.04.2024 № 294 передал российские дочерние компании Ariston и Bosch (ООО "БСХ бытовые приборы" пока не публиковало отчетность за 2024 год) во временное управление АО "Газпром бытовые системы".

"Аристон Термо Русь" (до 2009 года "Мерлони Термосанитари Русь") создано в 2002 году в производственной зоне во Всеволожске Ленобласти. Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони. Российская компания занимается "производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов".

АО "Газпром бытовые системы" является дочерним обществом ПАО "Газпром". Производитель называет себя многолетним лидером в Российской Федерации по объемам производства бытовых газовых плит и комплектующих изделий для газовой аппаратуры. В 2023 году холдинг получил 6 млрд рублей выручки, в нем занято 1,15 тыс. человек.

"Газпром" в начале века провел консолидацию активов в области бытового газоаппаратостроения на базе компании "Газмаш". После "упаковки" активов планировалось продать их стратегическому инвестору. Холдинг долгое время числился в составе непрофильных активов и даже в 2008 году выставлялся на торги, но так и не дождался покупателя.