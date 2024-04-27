ЕС призвал Россию пересмотреть решение о судьбе "дочек" Ariston и Bosch

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза не считают соответствующими международному праву меры властей России в отношении российских дочерних компаний Ariston и Bosch и призывают отказаться от этого шага, говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних действий.

"Европейский союз призывают Россию пересмотреть эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, затронутыми ими", - говорится в документе.

Там утверждается, что Россия подтвердила тем самым свой статус "непредсказуемого игрока" и в экономической сфере.

26 апреля президент Владимир Путин своим указом передал российские "дочки" Ariston и Bosch во временное управление компании группы "Газпром" - АО "Газпром бытовые системы".

Глава МИД Италии Антонио Таяни уже пообещал вызвать российского посла в связи с этим решением.