Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о судьбе "дочек" Ariston и Bosch

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза не считают соответствующими международному праву меры властей России в отношении российских дочерних компаний Ariston и Bosch и призывают отказаться от этого шага, говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних действий.

"Европейский союз призывают Россию пересмотреть эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, затронутыми ими", - говорится в документе.

Там утверждается, что Россия подтвердила тем самым свой статус "непредсказуемого игрока" и в экономической сфере.

26 апреля президент Владимир Путин своим указом передал российские "дочки" Ariston и Bosch во временное управление компании группы "Газпром" - АО "Газпром бытовые системы".

Глава МИД Италии Антонио Таяни уже пообещал вызвать российского посла в связи с этим решением.

Bosch Владимир Путин Газпром Евросоюз Ariston Антонио Таяни Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 27 апреля

Военная операция на Украине

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Карл III на следующей неделе возобновит участие в общественных мероприятиях

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Российского посла в Лондоне Келина вызвали в Форин-офис

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });