ЮНИСЕФ сообщила, что Рафах покинули более 100 тыс. человек

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Свыше ста тысяч человек покинули за последние дни город Рафах, опасаясь скорого старта там масштабной израильской военной операции, сообщил в пятницу координатор ЮНИСЕФ в Газе Хамиш Янг.

"За последние пять дней более 100 тыс. человек покинули Рафах", - приводит его оценку ЮНИСЕФ на своем сайте.

Арабские СМИ, в свою очередь, отмечают, что в последние дни израильские военные призывают палестинцев покинуть все районы Рафаха, несмотря на то, что на данный момент точечные операции проходят только в восточной части города. В частности, в пятницу утром израильские СМИ сообщали о продолжении таких операций: израильские военные вели бои против бойцов группировки ХАМАС, уничтожали подземные тоннели.

Ливанские СМИ передают со ссылкой на источники в египетской армии, что Израиль отказался от идеи единой масштабной операции в Рафахе, чтобы не вызывать недовольства США и международного сообщества. Вместо этого военные планируют несколько отдельных операций меньшего масштаба в разных районах города.