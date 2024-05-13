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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Квартальная чистая прибыль ГК "Русагро" снизилась в 3,1 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль агрохолдинга ГК "Русагро" в первом квартале 2024 года составила 1,74 млрд рублей, что в 3,1 раза меньше, чем годом ранее, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA выросла на 2%, до 7,3 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 11% против 15% годом ранее.

Выручка выросла на 44%, до 68,3 млрд рублей.

Чистый долг на 31 марта 2024 года составил 62 млрд 765 млн рублей.

Глобальные депозитарные расписки "Русагро" в начале торгов на "Московской бирже" на этой информации снизились на 2,3% (до 1541,2 рубля за штуку).

Как заявил гендиректор группы Тимур Липатов,выручка в первом квартале выросла в основном вслед за ростом объемов производства масла наливом и шрота в масложировом бизнесе, а также по причине консолидации результатов группы "НМЖК", начиная со второй половины 2023 года. "Положительно на выручку повлияли также динамика цен на рынке свинины и увеличение объемов реализации сахара из-за роста объема переработки сахарной свеклы, - сказал он. - Снижение выручки сельскохозяйственного сегмента обусловлено разницей в переходящих остатках продукции по причине затяжной уборки в 2022 году на фоне неблагоприятных погодных условий".

По его словам, рост скорректированного показателя EBITDA группы в мясном бизнесе произошел на фоне положительной конъюнктуры рынка, это и консолидация "НМЖК" полностью компенсировали снижение показателя в остальных сегментах под давлением возросших затрат. "Чистый долг снизился на 6% и соотношение чистый долг к скорректированному показателю EBITDA также улучшился. Уменьшение чистой прибыли в основном связана с динамикой курсовых разниц", - сказал он.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Группа зЗанимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тысяч тонн сахара, что на 20% (на 157 тысяч тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тысячи тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тысячи тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Русагро Московская биржа Тимур Липатов
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