ГК "Русагро" в IV квартале увеличила выручку почти в 1,8 раза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов РФ, в четвертом квартале 2023 года увеличила выручку на 76%, до 122,462 млрд рублей, сообщает компания.

Годовая выручка выросла на 20%, до 310,218 млрд рублей.

Речь идет о выручке до межсегментных элиминаций.

Как подчеркивает компания, выручка по итогам четвертого квартала и за 2023 год в целом выросла до рекордных значений.

В последнем квартале 2023 года все сегменты бизнеса продемонстрировали увеличение выручки. Так, сахарный бизнес показал самый значительный рост - в 2,3 раза (на 15,709 млрд рублей), сельскохозяйственный - в 2,2 раза (на 18,273 млрд рублей). Выручка масложирового бизнеса повысилась на 5% (на 1,571 млрд рублей), мясного - на 8% (на 989 млн рублей.)

Рост выручки по итогам года компания объяснила "существенным увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном и сахарном сегментах и консолидацией результатов группы "НМЖК" за второе полугодие 2023 года".

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает 15% в производстве сахара (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).