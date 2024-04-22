Выручка ГК "Русагро" в I квартале выросла на 45% до 71,7 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале составила 71,7 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 45%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

"Выручка существенно увеличилась на фоне роста объемов реализации в масложировом бизнесе. Дополнительным фактором роста выручки является консолидация группы компаний "НМЖК" (+14,52 млрд рублей)", - сообщается в пресс-релизе.

Компания сообщила, что выручка масложирового сегмента в первом квартале составила 29,856 млрд рублей (42% от общей выручки), что на 28% больше, чем годом ранее, выручка НМЖК – 14,52 млрд рублей (20%). Сахарный сегмент увеличил выручку на 32% до 12,429 млрд рублей (17%), мясной – снизил на 1% до 10,607 млрд рублей (15%), сельскохозяйственный снизил на 27% до 4,307 млрд рублей (6%).

Компания сообщила, что в первом квартале произвела 129 тыс. тонн сахара, что в 1,9 раза (+60 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Рост производства обусловлен увеличением объема заготовки свеклы. Реализация сахара увеличилась на 26% (+39 тыс. тонн) до 187 тыс. тонн. "Реализация сахара осуществлялась с учетом рыночной конъюнктуры, при этом рост продаж обусловлен увеличением производства", - поясняется в пресс-релизе.

Производство сырого растительного масла в первом квартале составило 296 тыс. тонн, что в 2,2 раза (+164 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Динамика обусловлена ростом объемов производства масложирового сегмента после модернизации Балаковского маслоэкстракционного завода (Саратовская область) и консолидацией объемов группы "НМЖК", которая произвела 88 тыс. тонн сырого растительного масла.

Реализация промышленной масложировой и молочной продукции в первом квартале 2024 года составил 538 тыс. тонн, что в 2,1 раза (+272 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный квартал прошлого. Продажи сырого масла выросли в 2,1 раза (+57 тыс. тонн) до 111 тыс. тонн, шрота – на 42% (+56 тыс. тонн) до 190 тыс. тонн, промышленных жиров – на 3% (+2 тыс. тонн) до 78 тыс. тонн. Росту способствовало значительное увеличение объемов производства сырого масла и шрота после модернизации маслоэкстракционного завода в Балакове, поясняется в пресс-релизе.

"НМЖК" в первом квартале выпустил 155 тыс. тонн промышленной масложировой продукции.

Продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса "Русагро" (бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) в январе-марте составили 125 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. "Рост обусловлен расширением присутствия в национальных сетях и увеличением экспорта, а также консолидацией группы "НМЖК", которая реализовала 49 тыс. тонн потребительской масложировой продукции", - говорится в пресс-релизе.

"Русагро" также сообщило, что производство свинины в первом квартале составило 73 тыс. тонн (в живом весе на убой), что на 17% (-15 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. Объемы снизились в результате снижения рождаемости из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в 2023 году, поясняется в пресс-релизе.

Объем продаж продукции свиноводства снизился на 19% (-14 тыс. тонн), до 58 тыс. тонн. "Причины снижения реализации обусловлены отложенным эффектом АЧС в Приморском крае в 2023 году. При этом в большей степени снижение реализации коснулось менее маржинальных категорий продаж – свинины в живом весе и полутуш. Снижение в категориях "крупный кусок" и "субпродукты" было минимальным", - говорится в пресс-релизе.

Сельскохозяйственный сегмент в первом квартале реализовал 186 тыс. тонн зерновых культур, что в 2,1 раза (+98 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост обеспечен увеличением продаж пшеницы в 2,6 раза (+96 тыс. тонн) за счет реализации значительной части запасов при ослаблении курса рубля.

Продажи масличных культур составили 51 тыс. тонн, что на 60% (-76 тыс. тонн) меньше. Снижение обусловлено более высокими запасами на начало первого квартала 2023 года в связи с неблагоприятными погодными условиями для уборки урожая осенью 2022 года.

Реализации сахарной свеклы в первом квартале не было.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15% до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 26% до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль – более чем в 7 раз до 48,7 млрд рублей.

Земельный банк составляет 685 тыс. га. Активы компании расположены в 15 регионах РФ.