Дефицит российского бюджета в январе-апреле оценен в 0,8% ВВП

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-апреле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП, сообщил Минфин.

Законом о бюджете дефицит в 2024 году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

В январе-марте дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 295,3 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первого квартала составляла 607 млрд рублей.

В январе-апреле прошлого года дефицит составлял 3,049 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета составили 11,684 трлн рублей, что на 50,1% больше показателя января-апреля 2023 года (7,785 трлн рублей), расходы - 13,168 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% (10,835 трлн рублей).

В январе-феврале размер дефицита был уточнен с 1,474 трлн рублей до 1,13 трлн рублей из-за пересмотра в сторону уменьшения расходов бюджета до 6 158,1 млрд рублей с 6 499 млрд рублей.

Ускоренное финансирование расходов в феврале-апреле Минфин объясняет оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Ненефтегазовые доходы бюджета составили 7,526 трлн рублей, рост на 36,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС (рост на 26,8% до 4,362 трлн рублей), по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года (+30,7% г/г в апреле). Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера, говорится в сообщении Минфина. Объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов, отмечает министерство, свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

Нефтегазовые доходы составили 4,157 трлн рублей, рост на 82,2% г/г. Минфин связывает такое увеличение преимущественно с ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Министерство вновь отмечает, что поступления нефтегазовых доходов превышают их базовый размер, ожидает сохранения этой тенденции и в последующие месяцы.

Базовые нефтегазовые доходы составили в январе-апреле 3,676 трлн рублей, превысив уровень прошлого года на 41,3%.