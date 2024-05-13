Нидерландская Yandex N.V. подала заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V. (YNV), нынешняя холдинговая компания "Яндекса", подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи, говорится в сообщении компании.

Дата делистинга будет объявлена площадкой позднее. "Пока торги акциями Yandex N.V. продолжаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Делистинг YNV с Мосбиржи - один из шагов в рамках сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму инвесторов.

Акции будущей материнской компании "Яндекса" - МКПАО "Яндекс" - с 15 мая будут допущены к торгам на Мосбирже и СПБ Бирже, сообщалось ранее. Дата начала торгов в настоящий момент не определена.

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".