Торги акциями МКПАО "Яндекс" на "Мосбирже" начнутся 10 июля

В тот же день прекратятся торги бумагами Yandex NV

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Мосбиржа объявила дату делистинга Yandex N.V. (YNV) на бирже и начало начало торгов акциями МКПАО "Яндекс" - 10 июля.

При этом торги YNV на площадке будут ограничены с 14 июня, сообщил в пресс-релизе "Яндекс".

Также "Мосбиржа" изменила срок включения акций МКПАО в список допущенных к торгам на 8 июля вместо 15 мая. Акции МКПАО будут включены в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг.

Акции МКПАО будут торговаться под тикером YDEX.

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

В конце апреля "Яндекс" сообщал, что первый этап сделки предполагается закрыть "в ближайшие недели".