BHP предлагала Anglo American выделение одного из активов в рамках поглощения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Стратегия разделения бизнеса Anglo American, представленная компанией во вторник, представляет собой видоизмененную концепцию ее поглощения австралийским горнодобывающим гигантом BHP, заявил глава BHP Майк Генри на отраслевой конференции в Майами. Его цитирует Financial Times.

"То, что мы увидели сегодня, - это некий вариант предложенного нами подхода, предполагающий выделение одного из активов, - сказал он. - Думаю, это довольно четкий индикатор того, что такое возможно".

"В конце концов это решать акционерам", - добавил Генри.

Как говорится в пресс-релизе Anglo American, она сфокусируется на производстве меди, железной руды и сельскохозяйственных удобрений.

Угольный бизнес компании будет продан, и она отмечает высокий интерес к нему со стороны покупателей.

Она намерена выделить Anglo American Platinum и De Beers, а также рассматривает варианты для никелевого бизнеса.

Накануне Anglo American отклонила новое предложение BHP, посчитав, что оно существенно недооценивает компанию и ее перспективы. BHP предлагает Anglo American слияние в виде обмена акциями, в рамках которого оценивает ее в 34 млрд фунтов стерлингов ($42,67 млрд).

У австралийской компании есть время до следующей среды, чтобы решить, подавать ли официальное предложение.