Госдума утвердила первого вице-премьера и вице-премьеров РФ

Денис Мантуров Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума утвердила на должность первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, в предыдущем составе правительства занимавшего должность вице-премьера - министра промышленности и торговли.

В новой должности он продолжит курировать промышленность. Совмещать должности, как ранее, Мантуров не будет: новым главой Минпромторга премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова (утверждение министров Госдумой планируется во вторник).

Также на заседании в понедельник Госдума утвердила девятерых вице-премьеров РФ.

Это Александр Новак, отвечающий в правительстве за энергетику. Он также будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер) вместо Андрея Белоусова (представлен на должность министра обороны) .

Татьяна Голикова останется заместителем председателя правительства РФ и продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей, отметили ранее в пресс-службе правительства.

Дмитрий Патрушев сменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера, он будет курировать сельское хозяйство, АПК, экологию.

Марат Хуснуллин продолжит курировать вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Дмитрий Григоренко на должности заместителя председателя правительства РФ продолжит курировать в правительстве финансовую и контрольно-надзорную сферы, кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. Григоренко сохранит должность руководителя аппарата правительства.

Виталий Савельев утвержден вице-премьером, ответственным за транспортную отрасль. В предыдущем составе правительства ее курировал Белоусов. На должность министра транспорта вместо Савельева предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

Юрий Трутнев в новом правительстве он сохранил пост вице-премьера и продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока и Арктики.

Дмитрий Чернышенко также останется заместителем председателя правительства РФ. К курируемым Чернышенко сферам относятся министерство науки и высшего образования, министерство спорта и Минэкономики в части развития туризма. После назначения на должность добавятся Минпросвещения и Росмолодежь, также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности и будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства.

Также Дума утвердила на должность заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука. Выступая в Госдуме, он представил информацию о программе основных направлений деятельности правительства РФ, которые он будет координировать на занимаемой должности, по вопросам участия РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза; сотрудничества с государствами - участниками СНГ; государственной политики в сфере международных отношений РФ; содействия международному развитию.