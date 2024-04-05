РЖД подняли перевозки нефтепродуктов в третью очередь приоритета

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" подняло перевозки нефтепродуктов в третью очередь приоритета временных правил перевозок, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

"В основном, когда мы говорим про экспортные перевозки нефтепродуктов - это маршрутизированные отправки в адрес портов. Что такое перемещение маршрута, я думаю, вы прекрасно понимаете: организованный поезд, состоящий полностью из цистерн в адрес одного получателя. Приехал, быстро выгрузился и поехал обратно. Сейчас есть потребность в загрузке мощностей для обеспечения потребностей внутри страны, и это немного другая логистика. Очень много групповых отправок, одиночных отправок. Это нефтепродукты, которые едут в адреса различных нефтебаз, наших аграриев и так далее. И, конечно, тут немножко другая логистика и немножко другой оборот этой цистерны. Этому потребовалось сейчас уделить особое внимание и было принято это решение. То есть, мы это решением правления внесли во временные правила, подняли приоритет нефтепродуктов в третью очередь и успешно справляемся с поставленной задачей", - сказал он.

Отвечая на вопрос об объемах перевозок, Шило отметил, что здесь РЖД отталкиваются от предоставленных Минэнерго параметров. "Пока общий объем, который мы получаем, это порядка 15 млн тонн нефтепродуктов в месяц можно будет вывозить", - сказал он.

Временные правила перевозок по сети РЖД устанавливают основные принципы очередности грузоперевозок на время приостановки действия правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ж/д транспорта общего пользования (ПНД). Обновленная редакция ПНД должна вступить в силу в сентябре 2024 г.

Согласно порядку определения очередности перевозок грузов по ж/д:

- в первую очередь перевозятся грузы, приоритетность которых определена федеральными законами;

- во вторую - грузы для обеспечения субъектов РФ, пострадавших от стихийных бедствий, а также ликвидации последствий военных действий и незаконного вмешательства на российских территориях;

- в третью - грузы по отдельным указам, распоряжениям, поручениям президента РФ, а также перевозки нефтяных грузов и продуктов нефтепереработки во внутригосударственном и экспортном сообщениях в соответствии с правительственным поручением от 20 марта 2024 г.;

- в четвертую - транзитные грузы, в объемах, гарантированных заключенными межправсоглашениями;

- в пятую - грузы, в отношении ж/д перевозки которых предоставляются субсидии;

- в шестую - во внутригосударственном сообщении;

- в седьмую - экспортные сырьевые энергетические грузы, перевозимые в специализированном подвижном составе;

- в восьмую - грузы в составе контейнерных поездов во внутригосударственном и экспортно-импортном сообщениях;

- в девятую - иные грузы, перевозимые во внутригосударственном сообщении;

- в десятую - экспортные несырьевые грузы, за исключением экспортных лесопромышленных грузов, заявляемых грузоотправителями, не включенными в перечень Минпромторга России;

- в одиннадцатую - экспортные сырьевые неэнергетические грузы; экспортные сырьевые энергетические грузы в универсальном ж/д подвижном составе, заявляемые грузоотправителями, осуществляющими добычу и/или переработку угля на угольных обогатительных предприятиях (на основании данных, порядка, установленных Минэнерго России);

- в двенадцатую - иные грузы.