Сеть магазинов Home Depot сократила квартальную прибыль при росте выручки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Home Depot Inc., оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта, во втором финансовом квартале снизил чистую прибыль на 2%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

В квартале, который завершился 28 июля, чистая прибыль компании составила $4,56 млрд против $4,66 млрд годом ранее. В расчете на акцию она уменьшилась до $4,60 с $4,65.

Скорректированная прибыль составила $4,67 на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet экспертов в $4,53. Таким образом, результат оказался выше ожиданий восемнадцатый квартал подряд.

Выручка ритейлера выросла на 0,6% - до $43,18 млрд по сравнению с $42,92 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи (в магазинах, работающих не менее одного года) уменьшились на 3,3%, в том числе в США - на 3,6%.

Консенсус-прогноз предполагал выручку на уровне $42,57 млрд при сокращении общих продаж на 2,2%, в США - на 2,5%.

Компания теперь планирует, что по итогам всего фингода прибыль в расчете на акцию уменьшится на 2-4%, сопоставимые продажи - на 3-4%. Ранее ожидалось, что первый показатель увеличится примерно на 1%, а второй - снизится на 1%. При этом прогноз выручки был улучшен до роста на 2,5-3,5% с повышения примерно на 1%.