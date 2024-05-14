Решетников допустил дальнейшее снижение "аномально низкой" безработицы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Безработица в РФ может продолжить снижение, но оно будет нести для российской экономики скорее негативный эффект, учитывая, что показатель уже находится на достаточно низком уровне. Об этом заявил Максим Решетников, чья кандидатура на пост министра экономического развития в новом составе правительства была утверждена во вторник Госдумой.

"Она может еще снизиться. На самом деле, она уже аномально низкая: она сейчас по последнему месяцу 2,7%. Хотя все, что ниже 4%, мы считали, уже хорошо, уже дефицит кадров. Сейчас 2,7%. На самом деле ничего хорошего для экономики в дальнейшем снижении безработицы уже нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" после заседания Госдумы, на котором была утверждена его кандидатура на пост главы Минэкономразвития РФ.

Решетников отметил при этом, что экономика РФ уже в течение последних двух лет растет в условиях низкой безработицы. Правительство, по его словам, намерено сфокусироваться на том, чтобы максимально вовлечь людей в рынок труда и повысить его производительность.

Как сообщал Росстат, в марте 2024 года безработица в РФ продолжила снижение, опустившись до 2,7% и в очередной раз обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года.

Предыдущее минимальное значение в 2,8% было достигнуто в феврале этого года. В январе 2024 года безработица в РФ составляла 2,9%, в декабре 2023 года - 3,0%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3,0%.