Росстат отметил снижение жилищного строительства в мае на 0,5% г/г

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В России в мае объем жилищного строительства составил 7 147,9 тысячи кв. м, что на 0,5% меньше, чем в мае 2023 года, говорится материалах Росстата.

За январь-май 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 43 778,7 тыс. кв. м (рост на 1,3% к аналогичному периоду 2023 года).

В целом за 2023 год жилищное строительство, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 438,5 тыс. кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.