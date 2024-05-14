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Вознаграждение главы Tesco за год выросло более чем вдвое

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вознаграждение главы крупнейшей британской сети супермаркетов Tesco Plc Кена Мерфи в 2024 финансовом году увеличилось более чем вдвое, говорится в годовом отчете компании.

За год, завершившийся 24 февраля, его вознаграждение достигло 9,9 млн фунтов стерлингов ($12,5 млн), включая бонусы за результаты в размере 8,2 млн фунтов, против 4,4 млн фунтов годом ранее.

Существенный рост выплат обусловлен "сильными результатами по растущим целям в сложный период", отмечается в отчете.

Последние два года супермаркетам приходится работать в условиях высокой инфляции и снижения расходов потребителей на фоне роста стоимости жизни, пишет Financial Times.

С момента прихода Мерфи в октябре 2020 года акции Tesco подорожали примерно на 20%.

Tesco Кен Мерфи Великобритания
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