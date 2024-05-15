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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

ThyssenKrupp сократила квартальный чистый убыток почти втрое

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG сократила чистый убыток почти втрое во втором квартале 2023/2024 финансового года.

Как сказано в отчетности компании, в январе-марте он составил 78 млн евро против 223 млн евро годом ранее.

Выручка во втором финквартале уменьшилась на 10% - до 9,06 млрд евро. Объем заказов сократился на 16%, составив 8,58 млрд евро.

Прибыль до налоговых, процентных выплат и амортизационных выплат (EBITDA) снизилась до 293 млн евро с 466 млн евро, до налоговых и процентных выплат (EBIT) - стала положительной, составив 28 млн евро против минус 110 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT, которую ThyssenKrupp считает более информативной, также была положительной, но уменьшилась на 10% - до 184 млн евро. Рентабельность по этому показателю составила 2%, как и годом ранее.

Компания также подтвердила годовой прогноз скорректированной EBIT на уровне 700-900 млн евро (high three-digit million), но теперь рассчитывает завершить фингод с чистым убытком в 100-300 млн евро (low three-digit million), тогда как ранее ожидала безубыточности. Выручка, по мнению ThyssenKrupp, снизится, а не останется без изменений, как она полагала ранее.

Акции компании дешевеют на 7,4% на торгах во Франкфурте в среду.

ThyssenKrupp Германия
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