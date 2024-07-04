Объем закупок крупнейших госкомпаний РФ у самозанятых в I полугодии вырос на 22%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в первой половине текущего года составил 4,5 млрд рублей, что на 22% больше аналогичного показателя за 2023 год. Об этом говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства).

"Интерес самозанятых к участию в закупках в рамках 223-ФЗ (закон о "Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") растет, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Число самозанятых-поставщиков выросло на 25% и превысило 5 тыс.".

По данным корпорации, в отчетном периоде наибольший объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых пришлось на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (1,26 млрд рублей), на услуги в области творчества, искусства и развлечений (310 млн рублей), на услуги профессиональные, научные и технические (280 млн рублей), на рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (270 млн рублей) и на строительные специализированные работы (около 260 млн рублей).

Как сообщалось, в марте 2020 года вступили в силу поправки к 223-ФЗ, которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть, на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в 2023 году крупнейшие госкомпании закупили у самозанятых товаров, работ, услуг на 7,2 млрд рублей (3,3 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тыс. до 8 тыс. человек.