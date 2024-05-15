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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Минфин отметил, что сделки "на выход" иностранцев стали скромнее по объему

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сделки по продаже нерезидентами российских активов, которые выносятся на рассмотрение подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов, становятся скромнее по объемам, но количественно их все еще достаточно много, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.

Он сказал об этом журналистам в кулуарах форума НАУФОР "Российский фондовый рынок-2024".

"Не могу сказать, что у нас было какое-то замедление с точки зрения работы (подкомиссии по этой тематике - ИФ). Наоборот, мы, наверное, рассмотрели нельзя сказать, что рекордное, но большое количество заявок в первые несколько месяцев (2024 года - ИФ). Да, где-то сделки стали меньше по размеру, но с точки зрения рассмотренных заявок их все равно довольно много", - сказал Чебесков.

По его словам, процесс рассмотрения ходатайств о сделках "на выход" постепенно ускоряется.

"Мне кажется - да (решения по заявкам принимаются быстрее - ИФ), потому что мы постоянно совершенствуем процесс и постоянно ускоряем те заявки, которые проще проходят. Понятно, что если сложная сделка, она может дольше идти. Но в целом, мне кажется, сроки стали меньше. Именно благодаря тому, что мы совершенствуем и пытаемся сделать процесс более эффективным", - отметил Чебесков.

В 2023 году власти ввели лимит на покупки валюты на внутреннем рынке России под сделки выхода нерезидентов из российских активов - $1 млрд в месяц. Соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки подкомиссией. Глава комиссии Антон Силуанов говорил "Интерфаксу" в апреле, что лимит эффективен, планов его менять нет.

Антон Силуанов Иван Чебесков Минфин
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