Минфин подготовил проект приказа под замещение суверенных евробондов РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 года. Проект, предполагающий ряд изменений, которые позволят Минфину провести замещение находящихся в обращении еврооблигаций РФ новыми локальными выпусками, опубликован на портале regulation.gov.ru.

Документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения суверенных еврооблигаций РФ, сообщил "Интерфаксу" директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов. В частности, он устраняет технические проблемы с номиналом бумаг, уточнил он.

Согласно проекту, облигации предоставляют их владельцам право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости) в соответствии с графиком, установленным в решении об эмиссии каждого отдельного выпуска облигаций, а также дохода в виде процентов, начисляемых на остающуюся непогашенной часть основной суммы долга.

Минимальный срок обращения облигаций – один год, максимальный – 30 лет.

Эмитентом облигаций от имени РФ выступает Минфин. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков, каждый из которых имеет государственный регистрационный номер. Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав. Размещение облигаций может осуществляться через открытую или закрытую подписки. Решение о выпуске принимается приказом Минфина и содержит условия каждого отдельного выпуска, эти условия отражаются в глобальном сертификате.

Номинальная стоимость одной облигации может составлять от 1 до 100 млн единиц иностранной валюты, в которой выражены обязательства по облигации. Цена размещения устанавливается эмитентом и может отличаться от номинальной стоимости облигаций. Погашение номинала может осуществляться частями в даты, установленные в решении о выпуске, также там могут быть прописаны случаи, в которых бонды предъявляются к досрочному погашению.

Ставка купона устанавливается Минфином и может быть фиксированной, постоянной или переменной. Если размер купонного дохода, выраженного в валюте номинала, не может быть определен до эмиссии облигаций на весь срок их обращения, в решении о выпуске вместо соответствующих значений купонного дохода устанавливается порядок его расчета.

Выплата купона и погашение облигаций осуществляются депозитарием, выполняющим функции по хранению глобальных сертификатов выпусков. При этом проект приказа предполагает, что купонные платежи и погашение облигаций могут производиться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций, если это предусмотрено в решении о выпуске.

Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).

"Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента РФ. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов", - комментировал министр финансов Антон Силуанов потенциальное замещение суверенных евробондов РФ в сентябре прошлого года.