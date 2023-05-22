Лимит на покупку валюты для сделок с уходящими из РФ нерезидентами заработает с июня

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Лимит на покупку валюты на внутреннем российском рынке при продаже "недружественными" иностранными компаниями активов в РФ должен заработать со следующего месяца.

В понедельник Кремль опубликовал перечень поручений президента по итогам совещания по экономическим вопросам, которое прошло 11 апреля. Согласно документу, правительство совместно с ЦБ РФ должны к 1 июня "обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Банка России и (или) Минфина России".

Из этого правила могут быть исключения: поручение предусматривает возможность определить "при необходимости" перечень случаев, при которых лимит не применяется.

О планах ввести лимит в $1 млрд стало известно вскоре после совещания. "Лимит будет единый. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то сумму продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать", - пояснил принцип замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Практика регулирования валютообменных операций в рамках той или иной сделки, разрешения на которую выдает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов Антоном Силуановым, существует уже с прошлого года. Однако изначально она касалась только отдельных транзакций (например, ходатайство удовлетворялось с условием ограничения приобретения валюты на внутреннем рынке суммой не более $150 млн в сутки). Таким образом, приобретатели активов уходящих иностранцев, даже ограниченные в своих операциях персональным лимитом, могли при одновременном выходе на валютный рынок оказывать влияние на процессы курсообразования.

Хотя поручение по единому лимиту опубликовано только сейчас и формально вступит в силу только с июня, в отдельных решениях подкомиссии уже можно увидеть желание следовать этой логике. Так, разрешая 17 апреля сделку по покупке "Авилоном" российских активов концерна VW, власти, несмотря на небольшую ее сумму (всего 125 млн евро) все равно заложили ограничения на сумму дневных валютных операций - не более 50 млн евро в сутки, рассказывал источник "Интерфакса", знакомый с решением.