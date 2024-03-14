Розничные продажи в США в феврале выросли слабее ожиданий

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце повысились на 0,3%, без учета машин и автомобильного топлива - также на 0,3%.

Объем реализации продуктов питания и напитков увеличился на 0,1%, автомобилей и запасных частей к ним - на 1,6%, бытовой техники и электроники - на 1,5%, стройматериалов, садового инвентаря и сопутствующих товаров - на 2,2%, продажи в точках общепита - на 0,4%, на АЗС - на 0,9%.

При этом в мебельных магазинах продажи сократились на 1,1%, в магазинах одежды - на 0,5%.

Реализация в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, не изменилась.

Общий объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 1,5% относительно того же месяца 2023 года.

В январе, согласно уточненным данным, продажи в годовом выражении не изменились, тогда как ранее сообщалось о росте на минимальные с мая 2020 года 0,6%.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.