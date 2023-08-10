Балльную систему оценки локализации распространили на медицинское оборудование

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Медицинское оборудование включено в перечень видов продукции, в отношении которой действует балльная система оценки локализации производства, сообщили в Минпромторге. Такое постановление приняло правительство.

Требования по локализации будут вводить для медицинского оборудования поэтапно.

В перечень медицинской техники входят компьютерные томографы, рентгеновское оборудование, аппараты функциональной диагностики, УЗИ, ИВЛ, продукция для научных и генетических исследований и другое.

Как отметил замглавы Минпромторга Василий Шпак, "постановление позволит сохранить и нарастить компетенции и объем производства в отрасли медицинской техники и расходных материалов к ней, а также обеспечить постепенное расширение числа технологических операций, производимых в стране".

В министерстве отметили, что в 2022 году производители медицинского оборудования продвинулись в подтверждении соответствия своей продукции критериям единого реестра радиоэлектронной промышленности.

Подавляющее большинство российских производителей медоборудования представляют собой предприятия полного цикла (разработка, производство, реализация, техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт). Значительные успехи достигнуты и в экспорте как в страны ЕАЭС, так и на глобальных рынках. Многие предприятия экспортируют собственные высокотехнологичные медицинские решения в десятки стран мира, добавили в министерстве.