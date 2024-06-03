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Shein может подать заявку на IPO в Лондоне в ближайшие дни

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein может подать предварительную заявку на проведение первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ближайшие дни, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Тем не менее, по их словам, сроки могут измениться. При этом предварительная заявка не означает, что компания обязательно проведет IPO, но она позволит компании быстрее подготовиться к листингу, если она решит его осуществить.

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Shein изучала возможность размещения как в Великобритании, так и в США. Главным препятствием для проведения IPO в Штатах, которые считались приоритетной локацией для листинга, стали опасения вокруг связей компании с Китаем.

Shein подала подготовительные документы для IPO в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) полгода назад. Исполнительный председатель совета директоров Shein Дональд Тан в интервью FT в прошлом месяце заявил, что зарегистрированная в Сингапуре компания добилась прогресса в изменении представлений о том, что ее контролирует Китай, но этот прогресс недостаточен для того, чтобы убедить американских законодателей.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь ее штаб-квартира находится в Сингапуре, и она не продает свою продукцию в Китае.

Оценка Shein в рамках последнего инвестраунда составила $66 млрд. Чистая прибыль компании в 2023 году превысила $2 млрд по сравнению с $700 млн годом ранее.

Shein LSE
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