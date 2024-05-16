Walmart увеличил квартальную чистую прибыль более чем втрое

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 6%, чистую прибыль - более чем втрое, сказано в ее отчете.

Чистая прибыль Walmart за квартал, который завершился 30 апреля, составила $5,1 млрд, или $0,63 в расчете на акцию, по сравнению с $1,67 млрд, или $0,21 на акцию, годом ранее..

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,6 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,53 на акцию.

Квартальная выручка Walmart увеличилась до $159,94 млрд со $151 млрд годом ранее. Средний прогноз рынка для этого показателя составлял $159,6 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США в первом финквартале повысились на 3,8% (прогноз экспертов - рост на 3,5%), мелкооптовой сети Sam's Club - на 4,4% (прогноз - рост на 3,5%).

По прогнозу компании, во втором финквартале ее скорректированная прибыль составит $0,62-0,65 на акцию, а по итогам всего фингода будет ближе к верхней границе предыдущего прогнозного диапазона в $2,23-2,37 на акцию или чуть выше.

Квартальный рост выручки составит 3,5-4,5%, а годовой будет ближе к верхней границе предыдущего прогнозного диапазона (3-4%) или чуть выше, ожидает Walmart.