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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Walmart сократит сотни корпоративных сотрудников и релоцирует персонал

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, сокращает сотни корпоративных сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

Компания также просит основную часть сотрудников, работающих удаленно, вернуться в офисы, сообщают источники газеты. Более того, Walmart намерена переместить людей, работающих в небольших офисах, в том числе в Далласе и Атланте, в центральные хабы, например, в корпоративную штаб-квартиру в Бентонвилле (штат Арканзас), отметил один из источников.

Сотрудники компании по-прежнему смогут иногда работать удаленно, однако основную часть времени им придется проводить в офисе.

Walmart является крупнейшим работодателем США, число ее сотрудников в стране составляет порядка 1,6 млн, причем большинство из них задействованы в магазинах и на складах. Количество корпоративных сотрудников ритейлера насчитывает десятки тысяч, отмечает WSJ.

В последний год компания старается сократить расходы. В прошлом месяце она объявила об уходе из медицинского бизнеса, в который вошла всего пять лет назад. Walmart намерена закрыть 51 принадлежащий ей медицинский центр и прекратить деятельность в сфере телемедицины. При этом сеть аптек и офтальмологические центры компании продолжат работать.

Акции Walmart подорожали на 15% с начала 2024 года.

Walmart США
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