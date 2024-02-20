Результаты Walmart в IV финквартале превзошли прогнозы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 6%, но зафиксировала 12%-ное снижение чистой прибыли.

Walmart также объявила, что покупает производителя смарт-телевизоров Vizio Holdings Corp. за $11,5 за акцию или $2,3 млрд в целом. Сделка была одобрена советом директоров ритейлера.

Как говорится в отчете Walmart, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 января, составила $5,49 млрд, или $2,03 в расчете на акцию, по сравнению с $6,28 млрд, или $2,32 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,8 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,64 на акцию.

Квартальная выручка Walmart увеличилась до $173,39 млрд с $164,05 млрд годом ранее. Средний прогноз рынка для этого показателя составлял $170,85 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США в четвертом финквартале повысились на 4% (прогноз экспертов - рост на 3,3%), мелкооптовой сети Sam's Club - на 3,1% (прогноз - рост на 2,7%).

Согласно прогнозу компании, в первом финквартале ее скорректированная прибыль составит $1,48-1,56 на акцию, по итогам всего начавшегося фингода - $6,7-7,12 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $1,6 на акцию и $7,06 на акцию.

В минувшем фингоду чистая прибыль Walmart выросла более чем на 30%, до $15,51 млрд, или $5,75 на акцию, скорректированная прибыль составила $6,65 на акцию, выручка повысилась на 6%, до $648,13 млрд.

В начавшемся фингоду компания выплатит дивиденды в размере $0,83 на акцию с учетом сплита акций, который будет проведен позднее в феврале.

Ранее сообщалось, что после окончания торгов 23 февраля будет проведен сплит акций с коэффициентом "3 к 1". Количество бумаг в обращении увеличится примерно до 8,1 млрд с нынешних 2,7 млрд.

Объявленный уровень дивидендов соответствует выплатам в $2,49 на акцию без учета сплита, что на 9% выше размера прошлогодних дивидендов ($2,28 на акцию).

Акции Walmart прибавляют в цене 2,6% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 16,3%.