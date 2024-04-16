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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Промпроизводство в США в марте выросло на 0,4%, как и ожидалось

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Динамика совпала с прогнозами аналитиков, по данным Trading Economics.

В феврале, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце увеличилось на 0,5%, в том числе выпуск автомобилей и запасных частей к ним - на 3,1%.

В горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) показатель снизился на 1,4%.

Использование производственных мощностей в марте составило 78,4%, месяцем ранее, согласно пересмотренным данным, - 78,2%. Ранее сообщалось, что в феврале показатель составлял 78,3%. Эксперты ожидали мартовское значение на уровне 78,5%.

Общий объем промпроизводства в США в марте не изменился относительно того же месяца прошлого года. В феврале показатель уменьшился на 0,3% в годовом выражении.

За весь первый квартал промпроизводство в США сократилось на 1,8% в годовом выражении.

США
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