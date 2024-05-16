Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало владельцем ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва), которое управляет АО "Макфа" – головным предприятием одноименной группы, крупного в РФ производителя макарон, муки и крупы.

Запись о новом владельце внесена в ЕГРЮЛ в четверг.

ООО "УК "М-Групп", как и прежде, возглавляет Юлия Иванова.

"УК "М-Групп", помимо АО "Макфа", управляет ООО "Рамкон" (Московская область), также перешедшим в четверг во владение Росимущества.

Как сообщалось, ранее, 15 мая, в собственность государства перешли 18 компаний – обществ с ограниченной ответственностью, являющихся ответчиками по иску Генпрокуратуры.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.