Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность РФ
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало владельцем ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва), которое управляет АО "Макфа" – головным предприятием одноименной группы, крупного в РФ производителя макарон, муки и крупы.
Запись о новом владельце внесена в ЕГРЮЛ в четверг.
ООО "УК "М-Групп", как и прежде, возглавляет Юлия Иванова.
"УК "М-Групп", помимо АО "Макфа", управляет ООО "Рамкон" (Московская область), также перешедшим в четверг во владение Росимущества.
Как сообщалось, ранее, 15 мая, в собственность государства перешли 18 компаний – обществ с ограниченной ответственностью, являющихся ответчиками по иску Генпрокуратуры.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.
В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.
Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.
В группу входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.
Согласно отчетности "Макфы" за 2023 год, в ее состав входит девять обособленных подразделений, в том числе две производственные площадки (пос. Рощино и Гогино) в Челябинской области; по одной производственной площадке в Алтайском крае и Георгиевске Ставропольского края; складской комплекс в Домодедово Московской области; склад готовой продукции номер 9 в Челябинской области, а также департамент в Москве и обособленное подразделение в Челябинске.
Активами группы в Курганской области управляет ООО "УК "Агромакфа" (Мишкино, Курганская область). В частности, это ООО является управляющей компанией для АО "Долговское", ООО "Мишкинский КХП", ООО "Мишкинский продукт", АО "Новая пятилетка".
Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.