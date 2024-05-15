Семья Юревичей обжаловала "немедленность" обращения "Макфы" в доход РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Решение Центрального райсуда Челябинска об обращении крупного производителя макарон, муки и круп "Макфа" и связанных с ним компаний в доход государства оспорено в части немедленности его исполнения. Об этом сообщили "Интерфаксу" адвокаты Людмила Айвар и Игорь Трунов, представляющие в процессе интересы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и членов его семьи.

"Частная жалоба на немедленное исполнение подана", - сказала Айвар.

В жалобе (копия предоставлена "Интерфаксу" Труновым) заявители, в частности, просят "отменить принятое судом решение в части немедленного исполнения решения суда от 8 мая 2024 года по делу N2-3407/2024 в полном объеме, отказав истцу (Генпрокуратуре - ИФ) в удовлетворении заявленного ходатайства о немедленном исполнении решения суда".

Жалоба подана в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд Челябинска в интересах Михаила, Валерия, Натальи и Александра Юревичей.

Трунов также сообщил, что апелляционную жалобу на само решение суда первой инстанции планируется подать позже, поскольку еще не подготовлено мотивировочное решение по делу.

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Сообщалось также, что Центральный районный суд Челябинска 13 мая зарегистрировал первую апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Ранее адвокат Вячеслав Плахотнюк (представляет в процессе интересы ответчиков Максима и Валерии Чигинцевых, Ирины Белоусовой) сообщил о подаче жалобы на решение Центрального районного суда от 8 мая в интересах ответчика Максима Чигинцева. В частности, в этой апелляции заявитель просит отменить решение райсуда об обращении в доход государства принадлежащей Чигинцеву 100%-й доли в уставном капитале ООО "УК "Содействие" (аффилирована с "Макфой", управляет комплексом крупных объектов недвижимости в Челябинске).

Основной участник бизнес-группы – АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

В группу входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.